Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Herkes zarar görecek

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün katıldığı bakanlar kurulu toplantısı sırasında yaptığı konuşmada, “Nükleer müzakerelerinin başlangıcından beri Siyonizm, gericiler ve ABD’deki şiddet yanlıları buna karşı çıkarak nükleer anlaşmanın izmalanmaması için çalıştı” dedi.

Siyonistler ve bölgedeki gericilerin müzakereler esnasında anlaşmayı bozmak için Avrupa’ya gittiğini hatırlatan Ruhani, “İktidardaki ABD hükümeti kuruntu içinde ve aşırıcılık yanlıları ise faaliyet halindeydi. Onlar anlaşmanın İran tarafından bozulmasını planlıyordu” ifadesini kullandı.

Ruhani, önümüzdeki haftalarda İran'a karşı uygulanan silah yaptırımlarının sona ereceğine değinerek, “Nükleer anlaşmaya taraf 4 + 1 ülkeleri (Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere) eğer bugün ABD’den etkilenerek dikkatle hareket etmezse, uluslararası hukuk ve çok taraflılığa ağır darbe indireceklerini bilmelilerdir” ifadelerinde buludu.

Cumhurbaşkanı Ruhani, İran'a yönelik silah ambargosu süresinin uzatılmasından herkes zarar göreceğini belirtti.

İran heyeti ikili ilişkileri görüşmek üzere Kabil'e gidecek

İran Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Yardımcısı Abbas Irakçi’nin başkanlığında bir heyet bu akşam Afganistan’a gidecek.

Kabil temaslarında İran İslam Cumhuriyeti ile Afganistan arasındaki kapsamlı stratejik işbirliği belgesinin ele alınacağı belirtiliyor.

Irakçi’nin başkent Kabil’de Afganistanlı üst düzey yetkililerler bir araya geleceği, aynı zamanda Afganistan Stratejik Araştırmalar Ofisinde düzenlenecek yuvarlak masaya katılacağı öğrenildi.

İran'dan imzacı taraflara "nükleer anlaşma" uyarısı

İran Dışişleri Bakanlığı, nükleer anlaşmanın 5. yıldönümü münasebetiyle bir yazılı açıklama yayınladı.

Uluslararası toplum tarafından güçlü bir şekilde desteklenen ve çok taraflı diplomasinin önemli bir ürünü olan Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nın (KOEP) beşinci yıldönümünde ciddi bir tehlike ile karşı karşıya olduğu belirtilen açıkalamda, “Eğer anlaşmanın dengeli bir şekilde uygulanması uluslararası toplum tarafından muhafaza edilmezse ABD’nin tek taraflı politikasına kurban gidebilir. Bunun uluslararası sorumluluk ve sonuçları doğrudan bu ülke (ABD) ve beraberindeki devletlerin üzerine düşecektir.” denildi.

Dışişleri Bakanlığı, İran İslam Cumhuriyeti’nin mevcut anlaşmayı koruma konusunda hazırlıklı olduğunu belirterek, nükleer anlaşmanın tüm imzacı taraflarca tam olarak uygulanması çağrısı yaptı.

İran Sağlık Bakanlığından son koronavirüs açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 199 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 13 bin 410'a çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 388 artarak, 264 bin 561'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 411'inin durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 227 bin 561 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.