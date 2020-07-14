Çin'den uluslararası topluma 'İran' çağrısı

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Chunying, dün yaptığı açıklamada, 5 yıl önce İran nükleer sorunu üzerine Viyana'da kapsamlı anlaşmaya varıldığını ve ardından BMGK'de anlaşmayı tanıyan 2231 sayılı kararın onaylandığını hatırlatarak, anlaşmanın uluslararası nükleer silahların yayılmaması sisteminin önemli bir parçası haline geldiğini belirtti.

Hua, açıklamasına şöyle devam etti:

"ABD son yıllarda tek taraflılığı izleyip üzerine düşen uluslararası yükümlülüklerden vaz geçiyor, uluslararası anlaşmalar ve mekanizmalardan ayrılıyor. ABD Mayıs 2018'de İran nükleer anlaşmasından çekildi ve diğer tarafların anlaşmayı yerine getirmesini engelliyor. ABD'nin bu girişimi, durumu gerginleştiriyor. Şu an ABD, İran'a silah ambargosunun uzatılmasını sağlamaya çalışıyor ve BMGK'de İran'a yeniden yaptırımların uygulanmasını sağlayacağı tehdidinde bulunuyor."

Sözcü Hua, adı geçen anlaşmanın kapsamlı şekilde hayata geçirilmesinin İran sorununun tek çözüm yolu olduğunu, dolayısıyla uluslararası toplumun ABD'nin İran'a yeniden yaptırım uygulama girişimine karşı çıkması gerektiğini vurguladı.

Hua, uluslararası durum nasıl değişirse değişsin Çin'in daima doğru yönde ilerleyip, diğer ülkelerle birlikte İran sorununun siyasi ve diplomatik yöntemlerle çözülmesini sağlamaya, aynı zamanda kendi meşru haklarını korumaya kararlı olduğunu söyledi.

Kaynak: CRI Türk