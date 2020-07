İran yapımı "Şirin'in Kalesi" filmine iki ödül

İranlı yazar-yönetmen Reza Mirkarimi’nin “Şirin’in Kalesi” adlı film geçtiğimiz 4-10 Temmuz tarihleri arasında Rusya'da internet üzerinden düzenlenen Uluslararası Aile Filmleri Festivali'nde "en iyi film" dalında ödüle layık görüldü. Kız çocuk oyuncu Niyuşa Alipur da filmdeki rolü nedeniyle Özel Jüri Ödülü sahibi oldu.

Reza Mirkarimi, sade tarzından ödün vermediği yeni filmi Şirin'in Kalesi'nde de bir ailenin trajik hikayesine odaklanıyor. Filmde hayatını bir türlü yoluna koyamayan bir adam yıllardır görmediği çocuklarının bakımını üstlenmek zorunda kalıyor. Bu süreç içerisinde çocukların babalarıyla ilgili hayallerinin yıkılması çok uzun sürmüyor. Şirin'in Kalesi, bu yıl Nuri Bilge Ceylan’ın jüri başkanlığını üstlendiği Şangay Film Festivali’nde En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerini kazandı. Ayrıca filmin başrol oyuncularından Hamed Behdad da aynı festivalde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kucakladı.

Reza Mirkarimi

1967'de Tahran’da doğdu. Güzel Sanatlar Üniversitesi grafik tasarım bölümünden mezun oldu. Kariyerine televizyon dizileri ile başladı. İlk filmi The Child and The Soldier ile birçok ödül kazandı. İkinci filmi Under the Moonlight Cannes başta olmak üzere birçok festivalden ödüller topladı. Beşinci filmi As Simple As That ve son filmi Daughter Uluslararası Moskova Film Festivali’nde En İyi Film ödülünü kazandı. So Close So Far, A Cube of Sugar ve Today ile Yabancı Dilde En İyi Film Oscar’ı adaylığı kazandı.