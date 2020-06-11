  1. Kültür
11 Haz 2020 17:01

İran yapımı "Şirin'in Kalesi" filmi ilk kez TRT 2 ekranlarında!

İran yapımı "Şirin'in Kalesi" filmi ilk kez TRT 2 ekranlarında!

Türkiye'nin kültür sanat kanalı TRT 2, bu akşam İran yapımı "Şirin'in Kalesi" filmini ekrana getirecek.

Antalya Film Festivali’nde En İyi Yönetmen ve En İyi Oyuncu ödüllerini alan İran yapımı “Şirin'in Kalesi” filmi, bu akşam TSİ 21.00’de TV’de ilk kez TRT 2 ekranlarında yayınlanacak.

İranlı yönetmen Rıza Mirkerimi'nin eseri "Şirin’in Kalesi (Castle Of Dreams)", yıllardır görmediği çocuklarının bakımını üstlenen Celal’in hikayesini konu ediniyor.

Geçtiğimiz sene 56’ncısı düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’ne, "Şirin’in Kalesi" filmiyle Hamed Behdad layık görüldü.

En İyi Yönetmen Ödülü’nün kazananı ise, bu eserin yönetmeni Rıza Mirkerimi olmuştu.

News Code 1887069

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