İran yapımı kısa film uluslararası iki etkinliğe katılacak

İranlı sinemacı Mucteba Purbahş’ın yönetmenliğini yaptığı “Hoşçakal Olimpiyat” isimli kısa film, Çin ve Çekya'da düzenlenecek olan Uluslararası Spor Film Festivalin'de sinemaseverlerle buluşacak.

Daha önce İtalya, Portekiz ve Macaristan'daki film festivallerine katılan spor konulu “Hoşçakal Olimpiyat” filmi Olimpiyat oyunlarına katılabilmek için zorluk yaşayan kayıkçı bir kızın hikayesini anlatıyor.

Çin'deki 11. Uluslararası Spor Film Festivali 13-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenirken Çekya'daki 23. Uluslararası FICTS Film Festivali de 1-10 Eylül tarihleri arasında yapılacak.