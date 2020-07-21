İran yapımı kısa film Kanada'da gösterilecek

Yönetmenliğini Meryem Zarei yapan ve yazarlığını Peyam Saeidi üstlenen “Megrallen” adlı kısa film bu sene 20’ncisi Kanada’da düzenlenecek olan Uluslararası Gimli Film Festivali’nin yarışma bölümüne katılacak.

“Megrallen” bir araç mezarlığında yaşayan bir ailenin hikayesini anlatıyor. Ailenin küçük kızı kördür ve ağabeyi ile birlikte günlerini geçirdikleri araç mezarlığına kendileri için bir araba yapmışlardır. Ancak bir olay ailenin düzenini bozuyor ve...

Bu seneki Uluslararası Gimli Film Festivali koronavirüs salgınının yayılması nedeniyle canlı olarak internet üzerinden yapılacak.

Kanada’nın en prestijli festivallerinden biri olan Uluslararası Gimli Film Festivali 22-26 Temmuz tarihleri arasında Manitoba eyaletinin ev sahipliğinde düzenlenecek.