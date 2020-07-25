  1. Kültür
25 Tem 2020 17:19

İran'ın Yelda'sı Estonya'daki uluslararası iki festivale katılacak

İran'ın Yelda'sı Estonya'daki uluslararası iki festivale katılacak

Yönetmenliğini Mesut Bahşi üstlenen ‘Yelda’ adlı film, Estonya'da düzenlenecek olan uluslararası iki film festivalinde gösterilecek.

İran’lı sinemacı Mesut Bahşi’nin yazıp yönettiği ‘Yelda’ adlı film her yıl yazın ve sonbaharda Estonya'da düzenlenecek olan Uluslararası Tallin Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluşacak.

Her yıl yaz mevsiminde düzenlenen  Uluslararası Tallin Film Festivali bu sene 10-15 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacak.

Uluslararası Tallin Siyah Geceler Film Festivali de önümüzdekiEkim ayında düzenlenecek.

‘Yelda’ daha önce Uluslararası Berlin Film Festivali’nde en iyi film ödülünü kazanırken Amerikan Sundance Film Festivali’nde de jüri özel ödülüne layık görülmüştü.

News Code 1888038

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