  1. Toplum
21 Tem 2020 13:18

Ukrayna'da rehine krizi: Yolcu otobüsünde 20 kişiyi rehin aldı

Ukrayna'da rehine krizi: Yolcu otobüsünde 20 kişiyi rehin aldı

Ukrayna'da bir kişi, 20 kişinin bulunduğu bir yolcu otobüsünü durdurduğu ve içeridekileri rehin aldığı belirtildi.

DHA'nın aktardığı son dakika haberine göre, Ukrayna'da bir kişi, 20 kişinin bulunduğu bir yolcu otobüsünü durdurduğu ve içeridekileri rehin aldığı belirtildi.

Saldırganın üzerinde patlayıcı ve silah olduğu belirtiliyor.Ukrayan'nın Lutsk kentinde bir saldırgan, 20 kişinin bulunduğu yolcu otobüsünü durdurduğu ve içerisindeki yolcuları rehin aldığı bildirildi. Yerel medya, saldırganın üzerinde patlayıcı ve silah bulundurduğunu duyurdu. Polisin saldırganla iletişim kurmaya çalıştığı aktarıldı.

News Code 1887952

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 1 + 3 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler