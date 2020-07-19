İran Sağlık Bakanlığından son koronavirüs açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 209 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 14 bin188'e çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2182 artarak 273 bin 656'a ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3556'sının durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 237 bin 788 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Doğu Azerbaycan, Rezevi Horasan, İlam, Buşehr, Huzistan, Mazenderan, Zencan, Gülistan, Kerman, Fars ve Mazenderan eyaletlerinin durumunun kırmızı olduğunu bildirdi.