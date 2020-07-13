İspatlandığı takdirde Natanz olayında parmağı olanlara sert bir tepki verilecek

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, bugün sabah saatlerinde düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

İran-Çin ilişkileri

Musevi, İran ile Çin'in 25 yılık kapsamlı stratejik ilişkiler anlaşmasına ilişkin, bu anlaşma kapsamında iki ülke arasındaki ilişkilerin rayına oturarak yeni bir aşamaya gireceğini söyledi.

Diğer tarafların anlaşmanın hilelerini boşa çıkardığı için rahatsız olduğunu belirten Musevi, "Anlaşmayayla ilgili sert eleştirilerin kaynağı yurt dışıdır. Hem İslam Devrimi düşmanları hem de düşünce kuruluşları anlaşmaya saldırıp uygulanmasını engellemeye çalışıyorlar. Ancak İran ulusu bunun gerçekleşmesini önleyecektir” dedi.

İran'a uygulanan silah ambargosu

İran'a karşı uygulanan silah ambargosuna dair Musevi, Trump’ın ülkesindeki başkanlık seçimi eşiğinde siyasi bir kazanımın peşinde olduğunu belirterek, “Önümüzdeki Ekim’de İran'a silah satışıyla ilgili kısıtlamalar sona erecek. Bunun için ABD söz konusu kısıtlamaları yeniden devreye sokma çabalarını hızlandırdı. Uluslararası toplum artık orman kanununun hüküm sürmesini kabul etmeyecek ve Trump rejimi illegal adımlarının devam etmeyeceğini bilmeli. Cumhurbaşkanı Ruhani ve Dışişleri Bakanı Zarif daha önce ABD’nin aşırı hırslarına karşı dimdik duracaklarını bildirmişti” ifadelerini kullandı.

Natanz olayı

Musevi, Natanz Nükleer Tesisi’ndeki olay hakkında, "İlgili raporlar, İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi ile Atom Enerjisi Kurulu’na sunulmuş, fakat henüz nihai bir sonuca varılmamıştır. Süreç bitince nihai rapor ile alınacak uygun tedbirler kamuya açıklanacaktır. Herhangi bir rejim veya devletin bu olaya doğrudan ya da dolaylı olarak karıştığı sonucuna varırsak, sert bir tepkiyle karşılık verilecektir. Böylece vurup kaçma teknikiğini uygulama döneminin bittiğini anlamış olacaktır" açıklamalarında bulundu.

Ermenistan-Azerbaycan arasında gerginlik

Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaşanan gerginliğie de değinen Musevi, "Bu talihsiz bir olaydı. Dağlık Karabağ sorununun diyalog yoluyla çözülmesini umuyoruz. İran İslam Cumhuriyeti de sorunu çözmek için çalışmaya hazır olduğunu duyurdu" değerlendirmesinde bulundu.