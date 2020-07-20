İran'da yeni tip koronavirüs vakalarında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 217 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 14 bin 405'e çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 414 artarak, 276 bin 202'ye ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 583'ünün durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 240 bin 87 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Huzistan, Batı Azerbaycan, Doğu Azerbaycan, Hürmüzgan, Kürdistan, Buşehr, Rezevi Horasan, İlam, Kirmanşah, Gülistan ve Mazenderan eyaletlerinin durumunun kırmızı olduğunu bildirdi.