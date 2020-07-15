Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliğinden İran'a '15 Temmuz' teşekkürü

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği açıklamasında, 15 Temmuz'un milli birlik ve demokrasi günü olduğuna işaretle, Türkiye milletinin iradesi ve fedakarlığı sayesinde Türkiye'nin bağımsızlığı ve demokrasine karşı hain darbe girişiminin etkisizleştirilmesinin 4. yıl dönümünü kutladıklarını vurguladı.

Türkiye'nin Ankara Büyükelçiliğ, 15 Temmuz başarısız darbe girişiminin baş mimarı FETÖ ile kararlı şekilde mücadelenin süreceğini belirterek, bu mücadelede uluslararası toplum ve dost ülkelerin kendi yanlarında görmek istediklerini belirtti.

Büyükelçilik, İran İslam Cumhuriyeti'nin 15 Temmuz darbe girişimine karşı yaklaşımı ve Türkiye'yi ilk andan itibaren desteklemesinin iki ülkenin dostane ilişkileri ve tarihi bağları açısından anlamlı olduğunu ve Türkiye'nin asla dost ve komşu ülke İran'ın bu zor süreçte kendi yanında durmasını unutmayacağına vurgu yaptı.