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1 Ağu 2020 10:10

İkinci dalganın merkez üssü İsrail'de koronavirüs hızla yayılıyor

İkinci dalganın merkez üssü İsrail'de koronavirüs hızla yayılıyor

İşgal altındaki topraklarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 71 bine yaklaşırken, ölü saysıa da 500'ü geçti.

Arap medyasına göre, işgalci rejimin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 7 kişinin daha öldüğü ve 689 yeni vakanın tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı ölü sayısının 512'ye, vaka sayısının da 70 bin 970'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, hastalardan 320'sinin durumunun ağır olduğu, toplam 43 bin 850 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Salgında ikinci dalganın etkili olduğu İsrail'de, mayıs ayında 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı da hızla artmaya devam ediyor.

News Code 1888175

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