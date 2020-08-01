ABD'de bulunan terör örgütüne ağır bir darbe indirildi

İran İstihbarat Bakanlığı, ABD'de bulunan “Tondar” adlı terör örgütüne istihbarat ekipleri tarafından ağır bir darbe indirildiğini ve liderinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "ABD'den İran’daki silahlı saldırılar ve sabotaj eylemlerini yöneten terör örgütü Tondar elebaşı Cemişd Şarmahd isitihbarat ekipleri tarafından icra edilen operasyon sonucu yakalanmıştır” belirtildi.

Açıklamada, "Şarmahd, 2008 yılında Şiraz'daki Seyyidi'ş-Şüheda Hüseyniyesi'ndaki patlama terör saldırsını tasarlayıp yönetmiştir. Matem törenine yönekik yapılan terör saldırısında 14 kişi şehit düşerken 215 kişi de yaralanmıştı." kaydedildi.

Tondar terör örgütünün son yıllarda bazı hain planlarını hayata geçirmeyi planladığına işaret edilen açıklamada, “Örgütün Şiraz'daki Sivend Barajı'nı patlatma planı ve Tahran Kitap Fuarı ile İmam Humeyni (ra) Türbesi’nde bombalı terör eylemi planı istihbarat ekipleri tarafından çökertilmiştir” ifadelerine yer verildi.

İstihbarat Bakanlığı, terör örügtü Tondar liderini yakalama operasyonu ile ilgili detayların daha sonra kamuoyuna açıklanacağını bildirdi.