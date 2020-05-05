İran'ın Huzistan eyaletinde bir terör çetesi çökertildi

Huzistan Eyaleti Polis Gücü Komutanı General Haydar Abbaszade, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Şadegan kentinde bölücü bir terör çetesinin çökertildiğini duyurdu.

General Abbaszade, “Halki adlı terör çetesinin 8 üyesi yapılan istihbari çalışmalar sonucu yakalandı” dedi.

Terör çetesine bağlı diğer kişilerin de belirlendiğini aktaran General Abbaszade, çete mensuplarının bir an önce yakalanmasının gündemde olduğunu söyledi.

İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentinde 22 Eylül 2018’de İran-Irak savaşının 38'inci yılı nedeniyle düzenlenen askeri geçit törenine El-Ahvaziye terör örgütü tarafından yapılan silahlı saldırıda 17'si asker olmak üzere 25 kişi şehit düşmüş, 60 kişi de yaralanmıştı.