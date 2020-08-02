Zarif: Batı ülkeleri terör örgütlerine desteği durdurmalı

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabı üzerinden, ABD'den İran’daki terörist saldırılayı yöneten terör örgütü "Tondar" elebaşı Cemişd Şarmahd'ın yakalanmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Zarif'in yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Batı, teröristlere mali destek sağlamayı ve onları barındırmayı durdurmalıdır. Onlar ABD ve Avrupa'daki güvenli sığınaklarından nefret saçıyor ve cinayet ile kargaşayı organize ediyorlar. Aynı zamanda utanmadan masum İranlı sivillerin katledilmesinin sorumluluğunu üstleniyorlar.

Hile ile yalancılık, bu ikiyüzlülüğü örtbas edemez."

İran İstihbarat Bakanlığı, ABD'de bulunan “Tondar” adlı terör örgütüne istihbarat ekipleri tarafından ağır bir darbe indirildiğini ve liderinin yakalandığını duyurmuştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "ABD'den İran’daki silahlı saldırılar ve sabotaj eylemlerini yöneten terör örgütü Tondar elebaşı Cemişd Şarmahd isitihbarat ekipleri tarafından icra edilen operasyon sonucu yakalanmıştır” belirtilmişti.