İran'da "Tondar" adlı terör örgütüne ağır darbe

İran medyasına göre; ABD'den İran’daki terörist saldırıları yönlendiren“Tondar” adlı terör örgütüne istihbarat ekipleri tarafından ağır bir darbe indirildi.

Bu örgütün askeri kanadının sözde üst düzey isimi yakalandı.

Haberde, "Masmatos" adlı kişinin bir ay önce İstihbarat Bakanlığı tarafından yakalandığı belirtildi.

İran İstihbarat Bakanlığı, Ağustos 2020'de söz konusu terör örgütünün liderinin yakalandığını duyurmuştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "ABD'den İran’daki silahlı saldırılar ve sabotaj eylemlerini yöneten terör örgütü Tondar elebaşı Cemişd Şarmahd isitihbarat ekipleri tarafından icra edilen operasyon sonucu yakalanmıştır” belirtilmişti.

Açıklamada, "Şarmahd, 2008 yılında Şiraz'daki Seyyidi'ş-Şüheda Hüseyniyesi'ndaki patlama terör saldırsını tasarlayıp yönetmiştir. Matem törenine yönekik yapılan terör saldırısında 14 kişi şehit düşerken 215 kişi de yaralanmıştı." kaydedilmişti.

Tondar terör örgütünün son yıllarda bazı hain planlarını hayata geçirmeyi planladığına işaret edilen açıklamada, “Örgütün Şiraz'daki Sivend Barajı'nı patlatma planı ve Tahran Kitap Fuarı ile İmam Humeyni (ra) Türbesi’nde bombalı terör eylemi planı istihbarat ekipleri tarafından çökertilmiştir” ifadelerine yer verilmişti.