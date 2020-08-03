Ermenistan: Türkiye’nin bölgesel politikaları yıkıcı

Ermenistan'da yayın yapan Shant TV'ye konuşan Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da yaptığı gibi Güney Kafkasya bölgesini de istikrarsızlaştırmaya çalıştığını söyleyen Mnatsakanyan, Ankara'nın bu bölgelerdeki politikalarını "yıkıcı ve istikrarsızlaştırıcı" olarak tanımladı.

Mnatsakanyan, Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan gelişmeleri yorumlarken, Türkiye'nin Azerbaycan'a "desteğini" ve attığı adımları yıkıcı ve istikrarsızlaştırıcı olarak tanımladı.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'daki politikalarında da benzer bir siyaset izlediğini ve bunu Güney Kafkasya'ya taşımaya çalıştığını kaydeden Bakan Mnatsakanyan sözlerine şöyle devam etti:

"12 Temmuz'dan bu yana (Ermenistan-Azerbaycan çatışmasının başladığı tarih) olan bu! Bu bizim için kabul edilemez. Karşı koymaya çalışacağız. Ulusal ve uluslararası tüm çalışma biçimlerimizi aktive ederek elimizden gelen tüm araçları kullanıyoruz."

Kaynak: Ermeni Haber