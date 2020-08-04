AK Partili Ahmet Akay da koronavirüse yakalandı

Karar'da yer alan habere göre, AK Parti’deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına bir yenisi daha eklendi. Danıştay’ın müze statüsünden camiye dönüştürülmesine karar verdiği Ayasofya Camii’nin açılışına katılan AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen ve Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi’nin ardından AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay’ın da Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Akay, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Değerli hemşehrilerim, düzenli olarak yaptığımız Kovid-19 testlerimiz negatif çıkmıştı. Ancak dün yaptırdığımız testimizin sonucu pozitif çıkmıştır. Şu anda evimde dinlenmekteyim ve hamd olsun sağlık durumum gayet iyi. Dualarınız esirgemeyiniz” ifadelerine yer verdi.