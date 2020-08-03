İran'dan Tahran-Bakü ekonomik ilişkilerine vurgu

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi ile Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, koronavirüs salgınıyla mücadele yollarının yanı sıra bu konuda deneyim paylaşımı gerektiği vurgulandı.

Taraflar bu görüşmede İran ve Azerbaycan arasındaki ekonomik ilişkilerin sürdürülmesinin önünde hiçbir engel olmadığını vurgulayarak, koronavirüs salgının yayıldığı dönemde de iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin arttığını bildirdiler.

Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridorunun tamamlanması konusu da bu görüşmenin ana gündemini oluşturdu.

İranlı ve Azeri yetkili ayrıca, başta demiryolu ve karayolu taşımacılığı olmak üzere Tahran ve Bakü arasındaki ortak projelerin uygulanmasının bölege için önemli olduğuna değindi.