  1. Siyaset
3 Ağu 2020 11:42

İran'dan Tahran-Bakü ekonomik ilişkilerine vurgu

İran'dan Tahran-Bakü ekonomik ilişkilerine vurgu

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi ile Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, Tahran-Bakü ekonomik ilişkilerinin sürdürülmesinde hiçbir engel olmadığı vurgulandı.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi ile Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, koronavirüs salgınıyla mücadele yollarının yanı sıra bu konuda deneyim paylaşımı gerektiği vurgulandı.

Taraflar bu görüşmede İran ve Azerbaycan arasındaki ekonomik ilişkilerin sürdürülmesinin önünde hiçbir engel olmadığını vurgulayarak, koronavirüs salgının yayıldığı dönemde de iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin arttığını bildirdiler.

Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridorunun tamamlanması konusu da bu görüşmenin ana gündemini oluşturdu.

İranlı ve Azeri yetkili ayrıca, başta demiryolu ve karayolu taşımacılığı olmak üzere Tahran ve Bakü arasındaki ortak projelerin uygulanmasının bölege için önemli olduğuna değindi.

News Code 1888219

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 1 + 8 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler