Ruhani, sanayi bakanlığı için yeni ismi meclisin onayına sunacak

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı için belirlediği yeni isimi meclisin onayına sunacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Ruhani; geçtiğimiz Mayıs ayında Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani’yi görevden almıştı.

Ruhani, Rahmani’den boşalan makama, vekaleten Rahmani'nin yardımcısı Hüseyin Müderris Hıyabani’yi getirmişti.

Yasaya göre, cumhurbaşkanı belirlediği yeni ismi üç ay içinde meclisin onayına sunmalıdır.