Ruhani, düşmanın psikolojik savaşının ana hedefini anlattı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, hükümetin Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, Devrim Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’nin düşmanların İran’ın ekonomik ilerlemesini önleme yönündeki hedeflerine ilişkin yaptığı açıklamalarına değinerek, “Düşmanın çaptırma ve yaptırım virüsü, eşzamanlı olarak ülkenin ekonomik ilerlemesini durdurmak ve gelecekle ilgili umutsuzluk yaratmakla bu hedefe ulaşmaya çalışır” dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, “Ekonomik savaş başlatanlar halkımızın başarıları ve gücünden kızgınlar ve hükümetin başarısız olduğunu göstermeye çalışıyorlar" ifadesini kullandı.

Bunlara ilave olarak Ruhani, hükümet tarafından elde edilen başarılar ve kazanımlara gölge düşürmenin düşmanın psikolojik savaşının ana hedefi olduğunu kaydetti.