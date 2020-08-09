Artık ciddi kısıtlamalar uygulanmayacak

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında bir konuşma yaptı.

Ruhani, "Diğer ülkelerde koronanın ikinci dalgasını görüyoruz. Bir Avrupa ülkesinde, turist girişi de dahil olmak üzere her şey serbest olmuştur. Ancak virüse yakalanan hasta sayısı artınca ülkedeki kısıtlamalar yeniden geri çekildi" dedi.

Artık ciddi kısıtlamalar uygulanmayacağını belirten Cumhurbaşkanı Ruhani, "En azından durumun 6 ay daha aynı olacağını düşünmeliyiz. Bir aşı üretilerek bize ulaşana kadar hepimiz sağlık protokollerine uymak zorundayız" ifadesini kullandı.

Ruhani sözlerine şöyle devam etti:

“Eğitim ve ekonomik faaliyetlerine ara veremeyiz; aynı zamanda eskisi gibi devam etmesi gerektiğini de söyleyemeyiz. Bu nedenle virüsün tamamen yok edilmesi sürece ılımlı davranmalıyız.