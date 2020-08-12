Her türlü tehdide karşı koymaya hazırız

İran Ordu Koordinatörü Tuğamiral Habibullah Seyyari, ordunun koronavirüs salgınıyla mücadele konusunda önemli önlemler aldığını söyledi.

Ordunun koronavirüsle mücadele konusunda halka sağlık hizmetleri sunduğunu belirten Tuğamiral Seyyari bu hizmetlerin halen sürdüğünü duyurdu.

Tuğamiral Seyyari ayrıca İran Silahlı Kuvvetlerinin ülkeyi savunmak için hazırlıklı olduğunu vurgulayarak, “İran İslam Cumhuriyeti’nin tüm silahlı kuvvetleri ve ordusu halka yönelik herhangi bir tehdide karşı koymaya hazırlıklıdır” dedi.