Dost ülkelerin ordusuyla askeri işbirliği geliştirmeye hazırız

İran Ordu Koordinatörü Tuğamiral Habibullah Seyyari bugün katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada "İran İslam Devrimi ve Silahlı Kuvvetleri, emperyalizm güçlerinin müdahalelerinden kaynaklanan güvensizlik ve düşmanlıklara rağmen, bölgede güvenlik sağlamak için sınır ötesi güçlerin müdahalesinin olmaması ve bu güçlerin bölge ülkeleri için güvenilmez olduğuna inanıyor" dedi.

Sınır ötesi güçlerin varlığının bölgedeki gerginliklerde gürülebilir olduğunu ifade eden Tuğamiral Seyyari, “Bu güçler IŞİD gibi terör örgütleri oluşturmak, bölgeyi militarize etmek ve çeşitli senaryolar yürütmekle bölgeyi birçok güvenlik sorunuyla karşı karşıya getirmiştir” ifadelerinde bulundu.

Tuğamiral Sayyari, İran’ın tüm düşmanlık ve yaptırımlara karşın ülkenin ilerleme ve bağımsızlığı yönünde hareket edeceğini belirterek, “Dost ülkelerin ordusuyla olan savunma işbirliğimizi geliştirmeye hazırız ve bölge ile dünyada barış, güvenlik ve istikrar sağlamaya çalışacağız” diye konuştu.