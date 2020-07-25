İranlı komutan: Tamamen yerli askeri teçhizatlar kullanıyoruz

İran Ordu Koordinatörü Tuğamiral Habibullah Seyyari, bugün sabah saatlerinde İran Ordusu'na ait Şehit Zarahran Tank İmalat Sanayi Merkezi'ni ziyaret ederek, çeşitli birimlerde incelemelerde bulundu.

Burada açıklamada bulunan Tuğamiral Seyyari, "Bugün orduda tanklar, zırhlı araçlar, hava savunma sistemleri ve her türlü savaş gemisi ve askeri uçak üretiyoruz. Bu çalışmalar, yurt dışına bağımlılığı sonlandırmak ve ihtiyaçlarımızı karşılamak için yapılmaktadır" dedi.

Tuğamiral Seyyari, "İslam Devrimi'nden önce, onarım konusunda yabancı güçlere bağımlıydık, ancak bugün tüm bakım onarım işlerini kendimiz yapıp gurur duyuyoruz. Bu devrimin nimetlerinden biri. Bugün elimizi hiçbir ülkeye uzatmıyoruz" ifadelerinde bulundu.

Tuğamiral Seyyari, yerli yapım askeri ürünlerin kullanımının önemine değinerek, "Bugün orduda yurt dışında üretilen hiçbir şeyimiz yok ve kullanılan askeri ürünlerin çokğusu yerli imkanlarla ülkede üretilmiştir." diye konuştu.