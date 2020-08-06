Tatbikatlarımızı gerçek savaş alanına uygun olarak düzenliyoruz

İran Ordu Koordinatörü Tuğamiral Habibullah Seyyari, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin onaylaması üzerine İran Ordusu'nun İmam Ali (a.s) Harp Akademisi’ne verilen fedakarlık bayrağı ve nişanının tanıtım törenine katıldı.

Tuğamiral Seyyari burada yaptığı konuşmada, “Günümüzde İran ordusu ve silahlı kuvvetleri yaptırımları fırsata çevirerek askeri yeteneklerini geliştirme yönünde adım atmaktadır. Bugün karada tanklar, toplar, bireysel ve sosyal teçhizat, savunma alanında hava savunma sistemi ve radarları, donanmada muhrip, füze ve denizaltılar üretiyoruz. Bunun yanı sıra düşmanların yaptırımlarına rağmen yerli imkanlarımızda savaş uçakları üretiyoruz” dedi.

Askeri ve stratejik alanda önemli ilerlemeler elde ettiklerini belirten Tuğamiral Seyyari, “Bugün tatbikatlarımızı önümüzdeki tehditlere ve gerçek savaş alanına uygun olarak yürüterek, yerli silahlarla hedefleri vuruyoruz” ifadelerini kullandı.

Tuğamiral Seyyari sözlerine ek olarak, “İran İslam Cumhuriyeti, düşmanın tehdit düşüncesini hayal gücüne bile düşüremediği kadar güçlüdür. Çünkü silahlı kuvvetlerimiz bugün caydırıcılık gücünün en zirvesindedir” şeklinde konuştu.