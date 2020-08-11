Japonya'da 3. İran Film Haftası başladı

İran'ın Japonya'daki Büyükelçiliği Kültür Ataşeliği, Tokyo Minato Belediyesi ve Japon Uni Film şirketinin iş birliği ile başkent Tokoy'da 3. İran Film Haftası başladı.

Festivalin bu döneminde, Japonca altyazılı ve orijinal sesli "Vila Sakinleri (Yönetmen: Monir Geidi), Annelik (Yönetmen: Rukiye Tevekküli), Azar (Yönetmen: Muhammed Hamzei), Yüzde 18 (Yönetmen Mustafa Şaban), Resim Havuzu (Yönetmen: Mazyar Miri), Çok Yakın, Çok Uzak (Yönetmen: Reza Mirkerimi) ve Hayal Gücünün Tatlı Tadı (Yönetmen: Kemal Tebrizi) 7 İran filmi gösterime sunulacak.

Minato Ward'daki Akasaka Yerel Yönetim Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik yarın sona erecektir.