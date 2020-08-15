İran'ın yeni Bakü Büyükelçisi yakında görevine başlayacak

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün İran’ın yeni Azerbaycan, Umman, Kuzey Kore, Bosna Hersek, Namibya ve Gürcistan büyükelçileri ile görüştü.

Ruhani görüşmede yeni büyükelçilere başarılar temenni ederek, kendilerinden gidecekleri ülkelerde yatırımcılar ve özel sektör temsilcilerine İran’ın üstünlük ve kapasitelerini tanıtarak, diğer ülkelerle tüm alanlarda ilişkilerin gelişmesi için çaba harcamalarını istedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü görevini yürüten Musevi, Cevad Cihangirzade'nin yerine İran'ın Bakü Büyükelçisi olarak atanmıştı.

1971 İran doğumlu Musevi’nin eylül ayında büyükelçi olarak Bakü’de görevine başlaması bekleniyor.