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17 Ağu 2020 09:52

Zarif: ABD'nin ihtilaf çözüm mekanızmasına başvurması temelsiz

Zarif: ABD'nin ihtilaf çözüm mekanızmasına başvurması temelsiz

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, "Amerika'nın 2231 sayılı kararda belirtilen ihtilaf çözüm mekanizmasına başvurması temelsizdir" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Bulton'un gündeme getirdiği bu noktanın, Trump yönetiminin ulusal güvenlik danışmanı tarafından 8 Mayıs 2018'de yapılanın tekrarı olduğunu hatırlattı.

Zarif'ın paylaşımında, "En azından Bolton'un istikrarlı bir durumu vardı, ancak bu durum ABD hükümetinde eksik olan bir özelliktir" denildi.

Zarif ayrıca, Amerika'nın 2231 sayılı kararda belirtilen ihtilaf çözüm mekanizmasına başvurmasının temelsiz olduğunu kaydetti.

News Code 1888481

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