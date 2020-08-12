BMGK, ABD'nin umutsuz çabalarını başarısız koyacak

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif Daily Mail Online gazetesinde kaleme aldığı bir makalede, “Eminim ki, önümüzdeki kritik haftalarda ve aylarda BM Güvenlik Konseyi üyeleri, ABD yönetiminin 21. yüzyılın diplomatik başarısını baltalamak için seçim çabalarını engelleyerek çok taraflılık ve uluslararası hukuk kalıntılarının yok edilmesine izin vermeyecektir” dedi.

Zarif’in yazdığı makalede şu ifadelere yer verildi:

“En acımasız yaptırımlara maruz kalan İran milletinin mevcut ABD yönetiminden gördükleri oldukça açıktır. Bu yönetim küresel toplumun geleceği için net bir görüşü yoktur. ABD’nin nükleer anlaşmayı onaylayan ve bu anlaşmadan bağımsız olmayan BM Güvenlik Konseyi’nin 2231 sayılı kararını nasıl ele alması bunun açık örneğidir.

Temmuz 2015'te İran, ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya İran halkını insanlık dışı yaptırımlardan kurtarmak için önemli bir anlaşmaya vardı. Buna göre, ABD ve diğer imzacı ülkeler, BM Güvenlik Konseyi’nin 2231 kararına ortak sponsorluk yaptı. Ancak Mayıs 2018'de ABD, tek taraflı olarak bu anlaşmadan çekilmeye karar aldığını duyurdu.

O zamandan itibaren İran ve uluslararası toplum, ABD’nin BM tarihinde sponsorluk ettiği bir kararı ihlal etmekle kalmayıp aynı zamanda kararın hükümlerini uygulayarak uluslararası hukuku destekleyen hükümetleri ve şirketleri cezalandırdığına tanık olmaktadır.

ABD, iki yıl boyunca bir millete uyguladığı en acımasız azami baskılara rağmen BM Güvenlik Konseyi’nin 2231 sayılı kararını ortadan kaldırma konusunda başarısız kaldı. Şimdi de 2018’de terk ettiği aynı kararın hükümlerini yanlış yorumlayarak yok etmeyi umut ediyor. ABD’nin bu yıkıcı tavrı BM’nin tüm yapısını hedef almıştır.

BM Güvenlik Konseyi, bir üyesinin yaptığı zorbalıkla kendi kararını yok etmek zorunda kalırsa aslında dünya toplumunun çok tarafılık alanındaki başarıları konusunda birkaç nesil geride kalmış olduğuna tanık olacak.

Eğer ABD’nin bu yolda devam etmesine izin verilirse, dünya ‘Güç hak doğurur’ standardına geri çekilecektir.”