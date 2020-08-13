ABD'nin nükleer anlaşmayı yok etmesi Orman Kanunu'na dönmek gibidir

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in Le Monde gazetesine yazdığı bir makalede, “Mevcut ABD yönetimi, İran'ın nükleer programına ilişkin 2015 anlaşmasını ortadan kaldırmak amacıyla çok taraflılık ve uluslararası hukuktan geriye kalanları yok etmekle tehdit ediyor” denildi.

Dışişleri Bakanı Zarif’in kaleme aldığı makalede şu ifadelere yer verildi:

"En acımasız yaptırımlara maruz kalan İran milletinin mevcut ABD yönetiminden gördükleri oldukça açıktır. Bu yönetim küresel toplumun geleceği için net bir görüşü yoktur.

Mevcut ABD yönetimi ister Kovid-19 salgınıyla mücadelede ister yurtdışında barış ve istikrarı baltalamak konusunda hukukun üstünlüğünü savunanlara körü körüne saldırmaktan başka bir planı yoktur.

Washington’un nükleer anlaşmayı onaylayan ve bu anlaşmadan bağımsız olmayan BM Güvenlik Konseyi’nin 2231 sayılı kararını nasıl ele alması bunun açık örneğidir.

Temmuz 2015'te İran, ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya İran halkını insanlık dışı yaptırımlardan kurtarmak için önemli bir anlaşmaya vardı. Buna göre, ABD ve diğer imzacı ülkeler, BM Güvenlik Konseyi’nin 2231 kararına ortak sponsorluk yaptı. Ancak Mayıs 2018'de ABD, tek taraflı olarak bu anlaşmadan çekilmeye karar aldığını duyurdu.

ABD’nin İran’a karşı düşmanca eylemlerinin ardından Trump yönetimi geçtiğimiz günlerde İran üzerindeki silah yaptırımlarının uzatılmasına ilişkin önerdiği kararını BM Güvenlik Konseyi’ne sundu. Ancak ABD’nin İran karşıtı bu eyleminin başarısız olacağı öne sürülüyor.

ABD'nin İran nükleer anlaşmasını tamamen ortadan kaldırmasına izin vermek, 'Orman Kanunu'na dönmek gibidir."