İran: ABD, BM tarihinde bu kadar yalnızlaşmamıştı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, BMGK'de reddedilen İran'a yönelik silah ambargosunun uzatılmasına yönelik karar tasarısına dair açıklamada bulundu.

Musevi, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, ABD'nin BM'nin 75 yıllık tarihinde bu denli yalnızlaşmadığını belirtti.

Musevi'nin paylaşımında, "Tüm temaslar, baskılar ve dolaşmalara rağmen, ABD yanına sadece küçük bir ülkeyi getirebildi. Dün gece İran'ın aktif diplomasisi, nükleer anlaşmanın yasal gücüyle birlikte BM Güvenlik Konseyi'nde ABD'yi ikinci kez mağlup etti." kaydedildi.

BM Güvenlik Konseyinde yaılan oylamada İran'a yönelik silah ambargosunun uzatılması hakkındaki karar tasarısı Çin ile Rusya'nın ret ve 11 ülkenin çekimser oyları ile reddedildi.

BMGK'nin 2231 sayılı bildirisine göre, 18 ekim 2020 tarihinde İran'a yönelik silah ambargosunun kalkması gerekiyor.