BM Güvenlik Konseyi, İran karşıtı karar tasarısını reddetti

BM Güvenlik Konseyinde yaılan oylamada İran'a yönelik silah ambargosunun uzatılması hakkındaki karar tasarısı Çin ile Rusya'nın ret ve 11 ülkenin çekimser oyları ile reddedildi.

Rusya'nın BM'deki daimi temsilciliği, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Cuma günü geç saatlerde, ABD’nin İran’a Ekim ayında sona erecek olan silah ambargosunu uzatma kararını reddettiğini bildirirken, ABD'nin söz konusu bildirisinin Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararının çiğnenmesi manasına geldiğini bildirdi.

Bu arada Çin'in de BM temsilciliği, dün geceki oylamaya olumsuz oy verdiğini açıklayarak, ABD'nin bildirisini 'zorbalık ve dayatma' olarak niteledi ve bu sonucun Amerika'nın zorbalığının ve tek yanlı siyasetlerinin yenilgisi anlamına geldiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise BMGK'nin uluslararası barış ve güvenliği sağlama misyonu olduğunu belirterek, kurumun en temel misyonunu yerine getirmediğini ileri sürdürü.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, "ABD'nin İran'a yönelik silah ambargosunun uzatılması için BMGK'ye sunacağı karar tasarısı onaylanmayacak" demişti.