Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 946 bini geçti

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 bin 870 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 946 bin 976’ya yükseldi.

Ülkede son 24 saatte ölü sayısı 90 artarak 16 bin 189’a, iyileşen sayısı 5 bin 817 artarak 761 bin 330’a ulaştı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,5’te kaldı. Yeni vakaların yüzde 26,5’inde semptoma rastlanmadı.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 690 artarak 255 bin 826’ya, ölü sayısı 12 artarak 4 bin 710’a çıktı.

AA