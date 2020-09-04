  1. Türkiye
4 Eyl 2020 15:01

Çavuşoğlu:

Yunanistan bir kez daha diyalogdan yana olmadığını gösterdi

Yunanistan bir kez daha diyalogdan yana olmadığını gösterdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yunanistan (NATO arabulucuğu konusunda yalan söyleyerek) bir kez daha diyalogdan yana olmadığını gösterdi." dedi.

NTV'ye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'deki gerilimle ilgili önkoşulsuz görüşme önerisini Yunan mevkidaşının kabul etmediğini söyledi.

Ankara'da gündeme ilişkin yaptığı açıklamada Çavuşoğlu, "Yunanistan'ın NATO genel sekreterini NATO’yu yalanlaması ibretliktir. Önce olur verdi, sonra vermediğini söyledi. Yalan söyleyen Yunanistan oldu" dedi.

Çavuşoğlu, "Doğu Akdeniz’de tek bir hedefimiz var hakkımızı yani Türkiye’nin hakkını aynı zamanda Kıbrıs Türk Halkının hakkını savunmak. Bunu yaparken tüm Akdeniz etrafındaki ülkelerle iş birliği yapacağımızı söylüyoruz. Bu iş birliği olmadığı için biz de kendi faaliyetlerimizi paylaştık" diye konuştu.

News Code 1888911

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 8 + 8 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler