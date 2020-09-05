TSK, 6-10 Eylül'de KKTC'de ortak tatbikat yapacak

TSK ve KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca 6-10 Eylül'de KKTC'de, "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı" yapılacağı örenildi.

Tüekiye Bakanlığından yapılan açıklamada, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatının Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin katılımıyla 06-10 Eylül 2020 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde icra edileceği belirtilerek, "Her yıl planlı olarak yapılan tatbikatın maksadı; Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında karşılıklı eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmektir. Tatbikat, Türkiye’den Hava, Deniz ve Kara Havacılık unsurlarının da katılımıyla; Hava Hücum, Muharebe Arama Kurtarma Harekâtı Tatbikatı ve eş zamanlı Tabur Görev Kuvveti Tatbikatları şeklinde , Birleşik , Müşterek ve Fiili olarak icra edilecektir" denildi.

Kaynak: Sputnik