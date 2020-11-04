ABD günümüz dünyasındaki birçok sorunun kaynağıdır

İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) nezdindeki daimi temsilcisi Kazım Garipabadi, sosyal medya Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda “ABD’nin İran’a düşmanlığının temel nedeni, İran’ın onların baskıcı politikalarının yükü altına girmemesi ve egemenliğini tanımamasıdır. Bu düşmanlık devam edecek ve bunu çözmenin tek yolu, diğer tarafın İran milleti ve hükümetine büyük bir darbe indirebileceği fikrinden umutsuzluğa kapılmasıdır” dedi.

ABD'nin itibarının sadece İslam dünyasında değil, Avrupa'da da azaldığını belirten Garipabadi'nin paylaşımında "Savaş tehdidi, güvensizlik, yaptırımlar ve terörizm gibi sorunların yanında kendisi bugün dünyadaki birçok sorunun kaynağı olan ve 'Büyük sorun' nitelendirdiğim ABD var" denildi.

Garipabadi paylaşımında ayrıca, "ABD aynı Mısır'ın Firavun'u ve zamanımızın Tağut'udur. Kim başkan olursa olsun politikamız üzerinde hiçbir etkisi yoktur" ifadesini kullandı.