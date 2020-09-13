İran'dan "Fordu tesisinde uranyum zenginleştirme" açıklaması

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, Tahran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma doğrultusunda attığı dördüncü adımı uyguladığını blirterek, Fordu tesisinde 1044 santrifüjle uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin devam ettiğini duyurdu.

Salihi, "Bu politikanın uygulayıcısı olarak üzerimize düşeni yaptık. Fordu tesisinde ihtiyaç duyduğumuza göre uranyum zenginleştirme faaliyetleri yapılıyor ve zenginleştirilmiş uranyum depolanıyor" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Kasım 2019'da başkent Tahran'daki Serbest İnovasyon Fabrikası açılış töreninde yaptığı konuşmada, nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma doğrultusunda atacakları dördüncü adımı açıklamıştı.

Nükleer anlaşmada "Kum kentine bağlı Fordu köyünde bulunan nükleer tesislerdeki bin 44 santrifüjün dönmeye devam etmesi ancak gaz enjekte edilmemesi" yönünde hüküm bulunduğunu anımsatan Ruhani, bu taahhütlerini askıya aldıklarını ve yarından itibaren Fordu Nükleer Tesisi'ne gaz vermeye başlayacaklarını bildirmişti.