UAEA Başkanı gelecek hafta Tahran'ı ziyaret edecek

İran, bir hafta içerisinde Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'yla (UAEA) iş birliğini ciddi oranda azaltacağını bildirdi.

Birleşmiş Milletler'e bağlı ajanstan üyelerine gönderilen raporda 15 Ocak'ta Tahran yönetiminin kendilerine bilgi vererek 23 Ocak'tan itibaren nükleer anlaşma kapsamında uygulanan "gönüllü şeffaflı önlemleri"ne son vereceğini bildirdiği aktarıldı.

Raporda ayrıca UAEA Başkanı Rafael Grossi'nin Tahran yönetimine gönderdiği bir mektupta ajansın faaliyetlerini sürdürmesi adına ortak bir çözüm bulunabilmesi için bir ziyaret teklifinde bulunduğu vurgulandı.

Konuya ilişkin Mehr Haber Ajansı'na açıklamada bulunan Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) Sözcüsü Fredrik Dahl, Başkan Rafael Grossi'nin Tahran yönetimine bir ziyaret teklifinde bulunduğunu doğrulayarak, "Başkan Rafael Grossi büyük ihtimalle gelecek hafta İran'a ziyarette bulunacak." dedi.