ABD hem nükleer anlaşmayı hem de çok taraflılığı hedef almıştır

Viyana'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Yardımcısı Abbas Irakç, bugün yapılması beklenen Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Toplantısına dair açıklamada bulunarak, "Bu toplantı, nükleer anlaşmadaki prosedüre uygun olarak her üç ayda bir düzenlenen rutin bir oturumdur. Fakat Korona salgını nedeniyle biraz ertelendi." dedi.

ABD'nin BM yaptırımlarını geri getirme girişimlerini eleştiren Irakçi, "ABD, nükleer anlaşmayı hedef alarak çok taraflılığı da hedef almıştır. ABD yönetimi, New York'taki girişimleri ile her şeyden önce BM Güvenlik Konseyi ve BM'yi hedef alıyor ve çok taraflılık ilkesini sorguya çekiyor. Bu nedenle Birleşmiş Milletler'in üyeleri ve hatta yakın ortakları bile ona karşı çıkıyor." ifadelerinde bulundu.

Irakçi, Çin, Rusya ve üç Avrupa ülkesinin New York'ta ABD'ye karşı sert bir tutum sergilediklerini ve BMGK toplantısında ABD’nin tetik mekanizmasını uygulama talebinin reddedildiğini hatırlattı.

İranlı yetkili, Viyana temasları kapsamında Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Başkanı Rafael Grossi ile de bir araya geleceğini duyurdu.