Nükleer anlaşma için ayrı bir belgeye ihtiyaç yok

İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) nezdindeki temsilcisi Kazım Garipabadi, UAEA Başkanı Rafael Grossi'nin nükleer anlaşma iddiasına tepki gösterdi.

Garipabadi paylaşımında, "Daha önce de belirttiğim gibi UAEA'nın rolü sadece nükleer çalışmalarının doğruluğunu ve denetimini yapmak ve bu konuda güncellenmiş gerçek raporlar sunmaktır. Yükümlülüklerin nasıl gerçekleştiğine dair her türlü değerlendirmede bulunmak (örneğin ihlal gibi ibarelere değinmek) kesinlikle Ajans'ın görevlerinin ötesindedir ve kaçınılması gerekiyor." dedi.

Garibabadi, Ajans'ın İran'la gerçekleşen nükleer müzakere sürecinde rolünü ve payına düşeni yaptığını, imzacı tarafların yükümlülükleri ve UAEA'nın görevlerinin çok özenle yazılarak üzerine anlaşmaya varıldığını, anlaşmanın yapılması için tüm tarafların neler yapması gerektiğini bildiğini de sözlerine ekledi.

İran nükleer anlaşmasının tekrar müzakere edilemeyeceğine vurgu yapan Garipabadi, "Anlaşmanın yeniden canlandırılması durumunda Ajans'ın rolü hakkında her hangi bir belge veya anlaşmaya gerek yok, aynı zamanda durumu daha da karmaşık bir hale getirmeye ihtiyaç yoktur." diye konuştu.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın İran ile nükleer anlaşmaya "basitçe" geri dönmesinin mümkün olmadığını ileri sürmüştü.

Bu duruma dikkat çeken UAEA Başkanı, anlaşmaya geri dönülebilmesi için tarafların yeni bir anlaşma yapması gerektiğini öne sürmüştü.