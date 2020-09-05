UAEA raporu İran ile ilişkilere dair yapıcı bir perspektif sunuyor

İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) nezdindeki daimi temsilcisi Kazım Garipabadi, UAEA'nın yayınladığı İran raporunu değerlendirerek, bunun İran ile ilişkilere dair yapıcı bir perspektif sunduğunu söyledi.

Parstoday'e göre, Garipabadi yaptığı açıklamada, raporun iki yönden önem taşıdığını, şekil olarak İran-Ajans arasındaki gelişmeler ve ilişkilerdeki ilerlemelere işaret ettiğini ve tarafların son 3 ay içindeki yapıcı işbirliğini ortaya koyduğunu belirtti.

Garipabadi, raporun içerik olarak, mevcut durumu açık bir şekilde ifade ettiğini taraflar arası ilişkilerin geleceğinin olumlu olduğunu ve bunun da UAEA üyesi ülkelerinin çoğunluğunun memnuniyetle karşılayacaklarını söyledi.

Garipabadi, rapora göre denetim yapılmak istenilen iki tesisten birine ulaşımın sağlandığı ve ikinci tesise ulaşmanın da bu ay içinde olacağını belirterek, İran’ın yeni UAEA Başkanı ile yapıcı işbirliğinde iyiniyetini gösterdiğini ve raporun da üyelerin memnuniyeti ile karşılanacağını beklediklerini kaydetti.

UAEA dün yayınladığı raporda, istenilen iki tesisten birinde inceleme ve örnek alma imkanının sağlandığını ve ikici tesise de bu ay içinde ulaşmanın planlandığını bildirdi.

UAEA Başkanı Rafael Grossi rapora İran ve Ajans arasındaki anlaşmanın memnuniyet verici olduğunu belirterek, tarafların ortak bildirisini de eklemiştir.

Ajans tarafında daha önce İran’da bazı mekanlarda ilan edilmemiş nükleer faaliyetler olduğunu ortaya atmıştı. İran ve Ajans geçen Çarşamba günü Grossi’nin Tahran ziyaretinin sonunda yayınladıkları ortak bildiri ile daha fazla işbirliği yapmayı kararlaştırdılar.