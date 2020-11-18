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18 Kas 2020 15:35

İran'dan 'Natanz Nükleer Tesisi' açıklaması

İran'dan 'Natanz Nükleer Tesisi' açıklaması

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) müfettişleri, Natanz Nükleer Tesisi'nde uranyum zenginleştirmede kullanılan IR2M santrifüjlere gaz enjekte edilme işlemi yapıldığını doğruladı.

İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) nezdindeki daimi temsilcisi Kazım Garipabadi, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda, "Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) Başkanı dün yarım sayfalık bir rapor yayınladı ve UAEA müfettişlerinin 17 Kasım 2020'de Natanz Nükleer Tesisi’nde uranyum zenginleştirmede kullanılan IR2M santrifüjlere gaz enjekte edilme işleminin başlatıldığını doğruladığını duyurdu." dedi.

İran geçtiğimiz sene Fordu Nükleer Tesisi'nde de santrifüjlere uranyum gazı enjekte etmeye başlamıştı.

İran, ABD’nin 2015'te sağlanan nükleer anlaşmadan çekilmesinden bir yıl sonra, 8 Mayıs 2019 gününden itibaren anlaşmaya imza atan Avrupalı tarafların İran’ın taleplerini yerine getiremediği gerekçesiyle anlaşmayla ilgili bazı yükümlülüklerini iki ayda bir aralıklarla kademeli olarak askıya almaya başlamıştı.

News Code 1890522

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