İranlı yetkili: Natanz nükleer tesisindeki olay sabotajdı

İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) nezdindeki daimi temsilcisi Kazım Garipabadi, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Yönetim Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada İran'ın UAEA Genel Müdürü Rafael Grossi’nin raporuna ilişkin tutumunu açıklayarak, “İran İslam Cumhuriyeti nükleer güvenliğe çok önem veriyor. Daha önce de duyurduğumuz gibi Natanz Nükleer Tesisi’nde meydana gelen son olay sabotajdı. Biz böyle tehlikeli maceracılık konusunda uyarıda bulunuyoruz. Bu kötü niyetli eylemler, Ajans ve üyeleri tarafından şiddetle kınanmalıdır” dedi.

Garipabadi, “Bir nükleer tesise yönelik herhangi bir silahlı saldırı veya tehdit, BM antlaşması, ajans ve uluslararası hukukun ilkelerinin ihlali olarak kabul edilmektedir” ifadesini kullandı.

İran ve UAEA arasındaki işbirliğinin yasal çerçevelere uyması gerektiğini vurgulayan Garipabadi, ajansın bütünlüğünü korumak için, üyelerin herhangi bir baskı yapmaktan kaçınması gerektiğini söyledi.

Garipabadi ABD’lilerin İran'ın nükleer programı hakkındaki iddialarına değinerek, “ABD ve Siyonist Rejim uzun yıllardır UAEA ve uluslararası toplumu saptırmak amacıyla İran’ın nükleer bomba olasılığı ve sözde gizli faaliyetlerinden bahsediyor. Halbuki bugüne kadar bu hayali bombadan herhangi bir haber olmamıştır” şeklinde konuştu.