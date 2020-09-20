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20 Eyl 2020 09:39

Mahmud Abbas, ABD ile görüşmek için baskıya maruz kalıyor

Mahmud Abbas, ABD ile görüşmek için baskıya maruz kalıyor

Fetih Hareketi Başkan Yardımcısı Mahmud el-Alul, Filistin Özerk Teşkilatı Başkanı Mahmud Abbas''ın Arap ülkeleri ve uluslararası çevrelerden ABD yönetimi ile görüşmesi için baskıya maruz kaldığını ancak Abbas'ın bunu reddettiğini söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Filistin resmi televizyonuna açıklama yapan Alul, şu değerlendirmede bulundu:

"Abbas, ABD yönetimi ile görüşmesi ve İsrail'in kestiği gümrük gelirlerini alması için Arap kardeşlerden ve uluslararası çevrelerden benzeri görülmemiş baskılara maruz kalıyor, ancak bunu kabul etmiyor. Bu merhalede, Filistin'in tercihi meydan okumaya karşı durmaktır. Herkes onların Filistin davasını tasfiye etmek istediklerini çok iyi biliyor. Filistin yönetimi, İsrail ile koordineyi durdurmasından önceki duruma hiçbir zaman dönmeyecek."    

Filistin Özerk Teşkilatı Başkanı Mahmud Abbas, Batı Şeria topraklarından bazı bölgelerin ilhakına ilişkin alınan kararın ardından 19 Mayıs'ta İsrail ve ABD ile imzalanmış tüm anlaşmalardan ve protokollerden çekildiğini ilan etmişti. 

News Code 1889236

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