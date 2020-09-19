Suudi savaş uçaklarından Yemen'e yoğun saldırı

Al Masirah TV kanalına göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemenli sivillere karşı saldırıları devam ediyor.

Son 24 saat içerisinde, Yemen’in Sada, Marib ve Cevf vilayetlerindeki yerleşim bölgeleri Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon güçlerine ait savaç uçakları tarafından bombalandı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Mart 2015’ten bu yana Yemen’de halkın desteklediği Ensarullah Hareketi’nin ilerleyişini durdurmak için bu ülkeye yönelik askeri müdahalede bulunmaktadır.