İzmir'de orman yangını

Ulucak mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye ekipler sevk edildi.
Yangına 2 helikopter ve 7 arazözle müdahale ediliyor.
Kaynak: TRT Haber
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Ulucak mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye ekipler sevk edildi.
Yangına 2 helikopter ve 7 arazözle müdahale ediliyor.
Kaynak: TRT Haber
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