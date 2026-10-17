İran’ın hedefinde Fars Körfezi’nin internet ve yapay zekâ altyapısı

İran ile ABD arasında olası bir çatışmanın yeniden başlaması durumunda hedeflerin bölgenin dijital altyapısına kadar genişleyebileceği yönündeki tehditler, Fars Körfezi’ndeki güvenlik dengelerine yeni bir boyut kazandırıyor. Görünürde askerî alanla doğrudan bağlantılı olmayan bu altyapılar, bölge ülkelerinin ekonomi, ticaret, iletişim ve teknoloji faaliyetlerinin önemli bir bölümünü destekliyor. Deniz altı internet kabloları, veri merkezleri ve yapay zekâ tesisleri, bölge ülkelerinin stratejik varlıkları arasında yer alıyor. Bu altyapıların zarar görmesi, tek bir ülkenin sınırlarını aşan sonuçlar doğurabilir.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, Press TV’ye verdiği röportajda, ABD ile çatışmaların yeniden başlaması hâlinde bölgedeki iletişim ve teknoloji altyapılarının hedef alınması ihtimaline değindi. Bu açıklamalar, Arap ülkelerinin dijital ekonomi ve yapay zekâ alanında yaptığı büyük yatırımlarla birlikte değerlendirildiğinde, yüksek hızlı iletişime, kesintisiz elektrik arzına ve geniş veri aktarım ağlarına bağımlı altyapıların ne ölçüde kırılgan olabileceğini yeniden gündeme getiriyor.

Deniz altı kabloları: İnternetin görünmeyen damarları

Uluslararası internet iletişiminin önemli bir bölümü, denizlerin ve okyanusların tabanına döşenen fiber optik kablolar üzerinden sağlanıyor. Bu kablolar, ışık darbeleri aracılığıyla verileri uzun mesafelere taşıyor. Mesajlaşma, görüntülü görüşmeler, şirketler arasındaki bilgi alışverişi, bulut hizmetleri ve uluslararası finansal işlemlerin büyük bölümü, doğrudan veya dolaylı olarak bu ağlardan yararlanıyor.

Bu altyapıların önemi, dünya genelindeki dijital iletişimin büyük ölçüde kullanıcıların göremediği güzergâhlara bağlı olmasından kaynaklanıyor. Yaygın kanının aksine internet, yalnızca kablosuz ağlardan veya uydu bağlantılarından oluşmuyor. Küresel ölçekte veri aktarımının büyük bölümü, karasal ağlara ve fiber optik kablolara dayanıyor. Deniz altı kabloları ise yüksek kapasiteleri ve çok büyük miktarda veriyi taşıyabilmeleri sayesinde kıtalar arasındaki iletişimde kritik bir rol oynuyor.

Fars Körfezi ve buraya bağlanan iletişim güzergâhları da bu geniş ağın bir parçasını oluşturuyor. Bölgenin Asya, Avrupa ve dünyanın diğer ekonomik merkezleri arasındaki bağlantı noktalarından biri olması, veri aktarım hatlarına stratejik önem kazandırıyor. Hürmüz Boğazı da deniz taşımacılığındaki kritik konumu ve bölgesel altyapılara yakınlığı nedeniyle güvenlik ve ekonomi hesaplamalarında öne çıkıyor. Bununla birlikte, kabloların güzergâhları ve ülkelerin bu hatlara bağımlılık düzeyleri farklılık gösteriyor. Dolayısıyla bölgedeki tüm iletişim ağlarının tek bir güzergâha bağımlı olduğu düşünülmemeli.

Kabloların zarar görmesi ne gibi sonuçlar doğurur?



Deniz altı kablolarından birinin zarar görmesi, bir ülkede veya dünya genelinde internetin tamamen kesileceği anlamına gelmiyor. İletişim ağları genellikle birden fazla güzergâhtan oluşuyor. Alternatif hatlarda yeterli kapasite bulunması durumunda trafiğin bir bölümü başka güzergâhlara aktarılabiliyor. Ancak bu geçiş her zaman sorunsuz gerçekleşmiyor. Birden fazla hattın aynı anda zarar görmesi veya alternatif güzergâhların kapasitesinin yetersiz kalması hâlinde hız düşüşleri, veri aktarımında gecikmeler ve bazı hizmetlerde kesintiler yaşanabiliyor.

Olası sonuçlar; hasarın meydana geldiği noktaya, etkilenen kablo sayısına, taşınan veri trafiğine ve alternatif ağların kapasitesine bağlı olarak değişiyor. Telekomünikasyon şirketleri, internet servis sağlayıcıları, finans kuruluşları ve hızlı bilgi alışverişine bağımlı işletmeler, maliyet artışları veya hizmet kalitesinde düşüşlerle karşılaşabiliyor. Dijital iletişimin ekonomik faaliyetlerde belirleyici rol oynadığı günümüzde bu tür kesintiler, teknik bir sorunun ötesine geçerek ekonomik kayıplara yol açabiliyor.

Deniz altı kablolarının onarımı da hızlı ve kolay bir işlem değil. Hasarın tespit edilmesi, uzmanlaşmış gemilerin bölgeye gönderilmesi ve onarım çalışmalarının yürütülmesi, teknik ve çevresel koşullara bağlı olarak zaman alabiliyor. Birden fazla güzergâhın geniş çaplı veya eş zamanlı biçimde zarar görmesi durumunda ağların normale dönmesi daha da uzun sürebiliyor. Bu durum, söz konusu altyapıların korunmasını iletişim güvenliğinin temel başlıklarından biri hâline getiriyor.

Veri merkezleri ve yapay zekâ: Dijital ekonominin hassas noktaları



Olası tehditlerin önemi, veri merkezleri ve yapay zekâ altyapıları da dikkate alındığında daha belirgin hâle geliyor. Başta Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere Fars Körfezi’ndeki Arap ülkeleri, son yıllarda dijital ekonomi, bulut hizmetleri ve yapay zekâ alanlarına büyük yatırımlar yapıyor. Bu yatırımlar; ekonomiyi çeşitlendirme, geleneksel enerji gelirlerine bağımlılığı azaltma ve bölgeyi küresel teknoloji merkezlerinden biri hâline getirme hedefleri doğrultusunda yürütülüyor.

Veri merkezleri, büyük miktarda bilginin depolandığı ve işlendiği tesisler olarak internet sitelerinden finansal sistemlere, karmaşık yapay zekâ uygulamalarına kadar çok sayıda hizmeti destekliyor. Bu merkezlerin kesintisiz çalışması birkaç temel unsura bağlı: güvenilir elektrik arzı, soğutma sistemleri, yüksek hızlı iletişim ve uzmanlık gerektiren teknik ekipmanlar. Bu unsurlardan herhangi birinde yaşanacak ciddi bir aksama, veri merkezlerinin performansını düşürebilir veya ağır durumlarda faaliyetlerini durdurabilir.

Yapay zekâ alanında da mesele yalnızca güçlü bilgisayarlara sahip olmakla sınırlı değil. Gelişmiş modellerin eğitilmesi ve çalıştırılması; yüksek işlem kapasitesi, enerji altyapısı ve veri aktarım ağları gerektiriyor. Veri merkezleri, bulut ağları ve kullanıcılar arasındaki bağlantılar da hizmet zincirinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Bu nedenle iletişim altyapısına veya enerji arzına yönelik zararlar, teknoloji şirketlerinin faaliyet maliyetlerini artırabilir ve geliştirme projelerinin gecikmesine yol açabilir.

Bununla birlikte, internet kablolarında yaşanacak her aksaklığın yapay zekâ faaliyetlerini durduracağı düşünülmemeli. Veri merkezleri birden fazla iletişim güzergâhından, yedek sistemlerden ve acil durum enerji kaynaklarından yararlanabiliyor. Her tesisin kırılganlık düzeyi; teknik tasarımına, coğrafi dağılımına, koruma önlemlerine ve işlem yükünü başka merkezlere aktarma kapasitesine bağlı olarak değişiyor. Yine de bu altyapılar arasındaki karşılıklı bağımlılık, dijital güvenliğin artık yalnızca teknik bir mesele olmadığını; ekonomik dayanıklılık ve ulusal güvenlikle de doğrudan ilişkili olduğunu gösteriyor.

Bölgesel sonuçları ağır olabilecek bir senaryo



Çatışmaların dijital altyapılara yayılması durumunda olası etkiler; finansal hizmetler, elektronik ticaret, ulaşım, şirketler arası iletişim ve kamu hizmetleri gibi alanlara da yansıyabilir. Bulut sistemlerine veya sınır ötesi veri aktarımına bağımlı şirketler, operasyonel aksaklıklar ve maliyet artışlarıyla karşılaşabilir. Bu durum, yabancı yatırım çekmeye ve dijital ekonomideki konumunu güçlendirmeye çalışan ülkeler açısından özellikle önem taşıyor.

Sonuç olarak, bölgedeki iletişim ve teknoloji altyapılarının hedef alınabileceğine ilişkin açıklamalar, Fars Körfezi’ndeki rekabet ve gerilimin yalnızca askerî güç veya enerji ihracatıyla sınırlı olmadığını bir kez daha ortaya koyuyor. Deniz altı kabloları, veri merkezleri ve yapay zekâ altyapıları, bölgenin stratejik varlıkları arasında giderek daha fazla önem kazanıyor. Herhangi bir güvenlik krizi, bu sistemlerin işleyişini baskı altına alabilir.

Dijital geleceğe milyarlarca dolar yatırım yapan ülkeler açısından temel soru ise şu: Teknoloji yatırımları; altyapıyı korumaya, alternatif güzergâhlar oluşturmaya ve krizlere karşı dayanıklılığı artırmaya yönelik önlemlerle aynı ölçüde destekleniyor mu?