Axios: Beyaz Saray, ara seçimler öncesinde İran’a saldırıları durdurdu

Rusya Today’in aktardığına göre Axios, ismi açıklanmayan bir ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberinde, Beyaz Saray’ın ABD’deki ara seçimler öncesinde savaşın tırmanmasını önlemek amacıyla İran’a yönelik saldırıların durdurulması talimatını verdiğini öne sürdü.

ABD’li yetkili, saldırıların durdurulmasının İran’ın saldırı düzenleme konusunda özgüvenini artırdığını iddia etti.

Axios’un haberine göre Beyaz Saray ve Katarlı arabulucular, ABD’nin savaşı sona erdirmeye yönelik karşı teklifine İran’dan gelecek yanıtı beklemeyi sürdürüyor. Bir ABD’li yetkili, konunun Tahran’da hâlâ iç değerlendirme sürecinde olduğunu öne sürdü.

Haberde ayrıca, bölgesel arabulucuların son günlerde İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’ye, Tahran’ın Washington’a yanıt vermek için ABD’deki ara seçimlerin sonrasını beklememesi gerektiğini ilettiği iddia edildi.

Axios, arabulucuların İran’ı, ABD Başkanı Donald Trump’ın seçimlerden sonra daha uzlaşmacı bir tutum benimseyeceğine dair hiçbir garanti bulunmadığı konusunda da uyardığını öne sürdü. Habere göre arabulucular, Trump’ın seçimlerin ardından daha saldırgan bir tutum da izleyebileceği uyarısında bulundu.